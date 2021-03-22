

Вольский: Если кто-то хочет уйти из Грузинской мечты, дорога открыта

22.03.2021 21:39





«Я не слышал, чтобы кто-то хотел покинуть «Грузинскую мечту» и перейти в новую политическую группу, если кто-то так решит, то дорога открыта», - заявил вице-спикер парламента Гия Вольский, говоря о Георгии Гахария.



Как отметил Вольский, бывший премьер должен был проявить больше принципиальности в принятии решений.



По его словам, Георгий Гахария был одним из выдающихся лидеров «Грузинской мечты».



«Не считаю, что он сделал правильный шаг, не думаю, что его политические взгляды по вопросам, которые произошли в последнее время, были оправданы и глубоко проанализированы, тем не менее, я подтверждаю, что мы неоднократно занимали одну и ту же позицию, он был одним их выдающихся лидеров партии.



Думаю, что решения, имеющие государственное значение, должны были быть гораздо более принципиальными, он должен был проявить более глубокий анализ и дальновидность», - заявил Вольский.





Напомним, после ухода в отставку Георгий Гахария сделал сегодня первый комментарий журналистам и заявил, что не собирается уходить из политики.



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