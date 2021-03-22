

Цулукиани о возвращении Гахария: К нему могут возникнуть вопросы

22.03.2021 21:42





Минист культуры Грузии Тея Цулукиани считает, что возвращение экс-премьера Георгия Гахария в политику означает, что он будет в оппозиции правящей партии «Грузинская мечта».



Цулукиани прокомментировала сегодняшнее заявление Гахария, в котором он заявил о намерении «остаться в политике», в интервью телекомпании «Имеди».



Назначенная недавно министром культуры, а до этого семь лет занимавшая пост министра юстиции в правительстве, а в последний год — должность вице-премьера в кабинете Гахария, Цулукиани считает, что возвращение экс-премьера в политику, даже в виде оппозиции, не создаст проблем правящей партии.



«Если он вернулся и, как видно, он принял такое решение, конечно же, он будет к нам в оппозиции и, соответственно, нам придется оппонировать. С одной стороны, это будет интересно, я не могу сказать, что это нанесет ущерб «Грузинской мечте».



Ущерб нам нанес его уход [в отставку], а его возвращение [в политику] не нанесет нам вреда. Хотя, в команде, из тех, кого я видела, все были все-таки удивлены этим его заявлением, и я первая.



Нам это не нанесет ущерб, но насколько это хорошо для него лично… Я придерживаюсь того мнения, что это возвращение для него… Возникнут вопросы, на которые придется дать ответы, и насколько это будут комфортные вопросы, я не уверена, хотя желаю ему успеха…», сказала Цулукиани в интервью телекомпании «Имеди».



Следует отметить, что Георгий Гахария был первым номер партийного списка «Грузинской мечты» на выборах парламента в октябре 2020 года, в которых партия победила третий раз подряд. В январе 2021 года объявил о своем уходе из политики основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. В феврале ушел в отставку после конфликта с правящей командой и Георгий Гахария. Это обстоятельство является одним из аргументов оппозиции, которая добивается повторных выборов парламента. Оппоненты власти указывают на то, что нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили даже не был представлен в партийном списке «Грузинской мечты» и избиратели на выборах отдали голоса команде именно под руководством Бидзины Иванишвили и Георгия Гахария.



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