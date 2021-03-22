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Зурабишвили: Возвращене Дэниэльсона в Грузию - верный признак того, что ЕС никуда не уходит
22.03.2021 22:41
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети откликнулась на решение о возвращении в Грузию представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Дэниэльсона.
"Спасибо, господин президент. Это верный признак того, что ЕС никуда не уходит. Пока мы ждем возвращения господина Дэниэльсона, я еще раз призываю все стороны поставить страну на первое место и работать для достижения деполяризации, компромисса и единства», - написала Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.
Для справки, по словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, его представитель Кристиан Дэниэльсон вернется в Грузию для продолжения медиации.
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