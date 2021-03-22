

Зурабишвили: Возвращене Дэниэльсона в Грузию - верный признак того, что ЕС никуда не уходит

22.03.2021 22:41





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети откликнулась на решение о возвращении в Грузию представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Дэниэльсона.



"Спасибо, господин президент. Это верный признак того, что ЕС никуда не уходит. Пока мы ждем возвращения господина Дэниэльсона, я еще раз призываю все стороны поставить страну на первое место и работать для достижения деполяризации, компромисса и единства», - написала Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.





Для справки, по словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, его представитель Кристиан Дэниэльсон вернется в Грузию для продолжения медиации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





