

Кристиан Даниэльсон вернется в Грузию в конце недели

23.03.2021 09:04





По информации президента Европейского совета Шарля Мишеля, его личный представитель Кристиан Даниэльсон прибудет в Грузию в конце недели. Об этом Мишель пишет в социальной сети Facebook.



Как заявляет Мишель, пора сделать необходимые компромиссы.



«Я оценил прогресс, уже достигнутый в Грузии при нашей медиации со специальным посланником Кристианом Даниэльсоном. Время сделать необходимые компромиссы, учитывая интересы граждан Грузии. Кристиан Даниэльсон в конце этой недели вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию со всеми участвующими сторонами», - написал Мишель в Facebook.



Для справки, личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Он провел отдельные встречи с лидерами оппозиции и правящей команды. При его медиации состоялись переговоры между представителями власти и оппозиции, но процесс завершился без конкретных результатов. Кристиан Даниэльсон покинул Грузию 19 марта.



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