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Жозеп Боррель: Все лидеры грузинских политических партий должны поставить на первое место интересы грузинского народа
23.03.2021 09:31
Мы обсудили вопрос Грузии после интенсивных усилий ЕС по медиации, направленных на преодоление политического кризиса в стране, - об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на брифинге после заседания совета министров иностранных дел ЕС.
По его словам, усилия ЕС по медиации посредством личного представителя Шарля Мишеля продолжаются.
«Я проинформировал министров о встрече Совета ассоциации ЕС-Грузия, которая состоялась на прошлой неделе во вторник, а также об усилиях ЕС по медиации посредством личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля. Эта работа продолжается и хочу еще раз повторить, что все лидеры политических партий Грузии должны поставить на первое место интересы грузинского народа, пойти на необходимые компромиссы и перенести внимание на такие вопросы, как пандемия, экономическое восстановление и национальная безопасность», - заявил Жозеп Боррель.
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