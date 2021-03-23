

В сенате США сегодня обсудят вопрос Грузии

23.03.2021 10:42





На заседании подкомитета по вопросам европейской и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената США сегодня обсудят вопрос Грузии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Сената США.



По их же информации, слушание на тему: «Поддержка демократии Грузии» пройдет 23 марта, и им будет руководить сенатор Джин Хашин.



На заседании будут присутствовать помощники госсекретаря США Джон Кент и Кара Макдональд.



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