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В сенате США сегодня обсудят вопрос Грузии
23.03.2021 10:42
На заседании подкомитета по вопросам европейской и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената США сегодня обсудят вопрос Грузии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Сената США.
По их же информации, слушание на тему: «Поддержка демократии Грузии» пройдет 23 марта, и им будет руководить сенатор Джин Хашин.
На заседании будут присутствовать помощники госсекретаря США Джон Кент и Кара Макдональд.
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