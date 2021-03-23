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Кахабер Сабанадзе покинул пост замглавы МВД
23.03.2021 10:50
Кахабер Сабанадзе покинул должность заместителя министра внутренних дел. Об этом он написал в социальной сети «Facebook».
«Я хотел бы откликнутся на последние сюжеты в СМИ и подчеркнуть, что я служил государству в течение многих лет и защищал закон, строгое соблюдение которого было, есть и будет моим приоритетом.
Я считаю, что вышеуказанные факты необходимо изучить, поэтому необходимо провести тщательное и объективное расследование, которое установит истину. Ввиду вышеизложенного, в целях обеспечения доверие к процессу расследования, я покидаю должность! Думаю, это будет прецедентом для всех должностных лиц, чтобы они действовали с высоким стандартом ответственности в случае объективно возникающих в обществе вопросов.
Хочу поблагодарить всех достойных полицейских, с которыми я работал на протяжении многих лет. В системе работают герои, на плечах которых стоит безопасность нашей страны, я хочу пожелать им успехов в служении своей Родине», — написал Кахабер Сабанадзе.
Кахабер Сабанадзе занимал пост заместителя министра внутренних дел с 2017 года.
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