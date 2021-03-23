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Представитель ВОЗ: Смерть медсестры в Грузии прискорбна


23.03.2021   12:15


Смерть медсестры в Грузии прискорбна, мы внимательно изучаем все случаи, которые могут быть связаны с вакциной, — об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Мариангела Симао.

Симао также отметила, что преимущества вакцины перевешивают риски, которые могут возникнуть в результате потенциальных побочных эффектов.

«К сожалению, смерть медсестры в Грузии — очень плохая новость, это очень печально. Мы очень внимательно изучаем все случаи смерти, которые могут быть связаны с вакциной. Мы также внимательно рассматриваем нарушения свертывания крови у людей, вакцинированных вакциной Astrazeneca. Таким образом, не только Всемирная организация здравоохранения, но и Европейское агентство по лекарственным средствам тщательно изучили историю всех пациентов, все доступные доказательства и пришли к выводу, что очень серьезные, редкие случаи могут быть связаны с вакцинацией, мы говорим об одном или двух случаях на миллион, и вывод состоит в том, что риск заражения самим COVID-19, который уже убил 2,6 миллиона человек во всем мире, намного выше.

Таким образом, преимущества вакцины перевешивают риски, которые могут возникнуть из-за потенциальных побочных эффектов. Мы рады поддержать дискуссию с грузинским регулятором и общественностью в целом, чтобы восстановить доверие к вакцинации. Вакцина хороша, у нее есть результат с точки зрения превенции смерти от коронавируса», — заявила Мариангела Симао.

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