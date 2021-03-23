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Посольство США: Мы обеспокоены политизированными атаками на офис омбудсмена
23.03.2021 12:20
Посол США в Грузии Келли Дегнан встретилась с Народным защитником Нино Ломджария и выразила поддержку дипведомства офису Омбудсмена. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«Управление Народного защитника - это независимое, важное учреждение для защиты прав человека и демократического развития в Грузии. Мы обеспокоены политизированными нападениями на офис омбудсмена, которые наносят ущерб этому важному институту и подрывают его эффективность. Мы призываем парламент конструктивно участвовать в деятельности Аппарата Народного защитника и поддержать его роль в защите прав каждого гражданина Грузии», - говорится в заявлении посольства.
Напомним, 22 марта Народный защитник Грузии Нино Ломджария встретился с послом Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан.
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