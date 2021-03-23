

Исследование NDI: Главным вызовом будет укрепление доверия к процессу вакцинации

23.03.2021 12:22





Согласно исследованию, опубликованному сегодня Национальным демократическим институтом и CRRC-Грузия, спустя год после начала пандемии коронавируса население продолжает испытывать проблемы, связанные с экономикой и здравоохранением.



По информации организаций, граждане по-прежнему положительно относятся к управлению пандемией со стороны правительства (68 процентов по сравнению с 60 процентами в декабре 2020 года), хотя они скептически относятся к вакцинации. На фоне политического кризиса граждане ожидают от избранных должностных лиц проведение политики, направленной на нужды населения.



«Менее половины (42 процента) населения эффективно оценивают план правительства по вакцинации, и только 35 процентов говорят, что они будут вакцинированы, если будет такая возможность; 53 процента заявили, что не будут делать прививку. Женщины и граждане в возрасте до 55 лет относятся к вакцинации более скептически, чем другие. Те, кто заявляет, что не будут вакцинированы, в качестве причины называют недоверие к качеству вакцины (48 процентов) и уверенность в том, что они смогут преодолеть пандемию без вакцинации (20 процентов)», — говорится в пресс-релизе организации.



«На фоне политического кризиса в стране политики должны доказать, что решение проблем, стоящих перед населением, является их главным приоритетом. Процесс вакцинации и использование медицинского персонала для информирования населения будут играть решающую роль в обеспечении выполнения правительством этой важной миссии и обеспечения общественного здравоохранения», — заявил директор NDI в Грузии Алан Гиллам.



Опрос проводился в период 17-24 февраля на основе репрезентативной выборки 2024 телефонных интервью по всей Грузии среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,4 процента.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





