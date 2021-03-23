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Вакцину Pfizer доставят в Грузию до конца недели


23.03.2021   12:56


«Мы ждем вакцину Pfizer к концу недели, а у медицинского персонала и людей старше 65 лет будет возможность выбирать между Pfizer и AstraZeneca», — заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния после заседания Межведомственного координационного совета.

По её словам, с 25 марта будет расширена программа вакцинации для людей старше 65 лет.

Как заявила Тамар Габуния, дополнительные дозы вакцины поступят в Грузию в конце апреля.

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