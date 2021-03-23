

Опрос NDI: «Грузинская мечта» – 23%, «Единое национальное движение» – 7%

23.03.2021 13:02





Согласно новому исследованию Национального демократического института (NDI), 23% опрошенных ответили, что их взглядам более близка правящая партия «Грузинская мечта». Предпочтение «Единому национальному движению» отдали 7%.



Другие партии — «Лело», «Европейская Грузия», «Гирчи — Больше свободы», «Альянс патриотов», «Лейбористская партия» и «Стратегия Агмашенебели» в сумме заручились поддержкой также 7%.



40% опрошенных не назвали ни одну действующую политическую партию, а 14% отказались отвечать на вопрос.



По сравнению с данными опроса проведенного в декабре 2020 года рейтинг «Грузинской мечты» упал на 8 процентов, а рейтинг «Национального движения» повысился на два процента. Другие партии в сумме потеряли два процентных пункта. На 15 процентов увеличилась доля тех, кто не назвал ни одну партию, а на 11 процентов уменьшилась доля отказавшихся отвечать на вопрос.



Исследование общественного мнения было опубликовано 23 марта. Оно проводилось с 17 по 24 февраля.



По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) по телефону были опрошены 2024 совершеннолетних граждан, отобранных путем представительной выборки. Средняя погрешность составляет — +/- 1,4 процента. Исследования проводятся при финансовой поддержке правительства Великобритании (программа UKAid). На месте работами занимается организация CRRC Грузия.





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