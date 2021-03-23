

NDI: 53% опрошенных не привились бы от коронавируса

23.03.2021 13:20





Согласно исследованию, проведенному Национальным демократическим институтом (NDI) в Грузии, большинство респондентов не сделали бы себе прививку от коронавируса.



На вопрос, сделали бы вы себе прививку от коронавируса, 53% опрошенных заявляет, что не привились бы. 35% порошенных говорит, что привились бы, а 12% не знает, привились бы или нет.



Это исследование проведено 17-24 февраля в масштабе Грузии на основе 2,024 телефонных интервью по представительной выборке среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1.4%.



Исследования NDI осуществляются при финансовой поддержке UK аid правительства Великобритании и проводит их CRRC-Грузия.



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