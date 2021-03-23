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NDI: 14% опрошенных положительно оценивают деятельность парламента Грузии
23.03.2021 13:21
Согласно исследованию, проведенному Национальным демократическим институтом (NDI) в Грузии, 14% опрошенных положительно оценивают деятельность парламента страны, 38% - средне, а 36% - плохо.
Вместе с тем, по исследованию организации, из участвовавших в опросе сторонников «Грузинской мечты» 39% оценивают положительно деятельность парламента, 49% - средне, а 10% - плохо.
Что касается позиции сторонников оппозиции, участвовавших в опросе, 3% из них положительно оценивают работу парламента, 26% - средне, а 66% - плохо.
Из тех граждан, которые не назвали своих партийных предпочтений, 39% сказали, что отрицательно оценивают деятельность парламента, 6% же положительно оценивают деятельность парламента.
Это исследование проведено 17-24 февраля в масштабе Грузии на основе 2,024 телефонных интервью по представительной выборке среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1.4%.
Исследования NDI осуществляются при финансовой поддержке UK аid правительства Великобритании и проводит их CRRC-Грузия.
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