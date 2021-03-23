

Страсбург: закон «Об электронных коммуникациях» в Грузии не соответствует европейским стандартам

23.03.2021 14:15





Согласно заключению Венецианской комиссии, реформа электронных коммуникаций в Грузии не соответствует европейским стандартам. Как сказано в документе, принятом 20 марта 2021 года в Страсбурге, утвержденные парламентом в июле прошлого года поправки к закону в ряде аспектов являются расплывчатыми и неточными. Речь в основном идет о двух статьях №46 и №11 закона «Об электронных коммуникациях».



Напомним, согласно реформе, Комиссия по коммуникациям — регулирующий орган вещания и электронных коммуникаций Грузии, получила право назначать «специального управляющего» в любую компанию электронной коммуникации, которая не выполняет требования комиссии. Такой «специальный управляющий» уполномочен законом принимать любые управленческие решения, кроме отчуждения акций компании.



Специальный управляющий, назначаемый регулирующим органом, согласно реформе, наделен «чрезвычайными полномочиями», а именно:



- Назначать и/или освобождать от должности директор(ов)а компании и член(ов)а Наблюдательного совета (в случае наличия такового);

Вести спор в суде в связи с действиями или сделками, заключенными компанией за последний год до его назначения, и потребовать их отмены;

- Приостановить или ограничить распределение прибыли компании, а также выплаты дивидендов и премий и повышение заработной платы;

- Выполнять другие функции руководящего органа компании, за исключением продажи активов, доли или акций.



Согласно заключению Комиссии, разработанному совместно с Генеральным директоратом Совета Европы по правам человека и правовым вопросам, изменения в долгосрочной перспективе чреваты «последствиями для права собственности и свободы СМИ, а также права на справедливое судебное разбирательство».



«Венецианская комиссия «не слышала» о таких полномочиях регулирующего органа в области коммуникаций в европейском контексте. Полномочия настолько обширны и чрезмерны, что единственным ограничением, по-видимому, является отчуждение пакета акций», — читаем в документе.



Кроме того, в заключении отмечается, что формулировки в статье 11-1 о разрешении споров «не имеют ясности».



Из-за этих и других критических замечаний Венецианская комиссия призывает парламент Грузии к проведению «полного и тщательного пересмотра поправок» с учетом рекомендаций Комиссии.





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