

Глава Минздрава Грузии в прямом эфире вакцинировалась препаратом AstraZeneca

23.03.2021 15:46





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере.



Ранее Тикарадзе выразила готовность привиться китайской вакциной, которая также должна поступить в страну. Однако после смерти медсестры в Ахалцихе возросло недоверие общества к вакцине производства AstraZeneca. Глава Минздрава заявила, что препарат – безопасный, и она готова дать пример медработникам и всем гражданам.



Отметим, что большинство граждан Грузии выступает против вакцинации от коронавируса, – свидетельствует опрос Национального демократического института США (NDI).



До конца недели в Грузию также должна поступить первая партия вакцины Pfizer (29 250 доз). Накануне стало известно, что с 25 марта, помимо медиков, привиться в Грузии смогут и лица старше 65-ти лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





