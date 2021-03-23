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Глава Минздрава Грузии в прямом эфире вакцинировалась препаратом AstraZeneca
23.03.2021 15:46
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере.
Ранее Тикарадзе выразила готовность привиться китайской вакциной, которая также должна поступить в страну. Однако после смерти медсестры в Ахалцихе возросло недоверие общества к вакцине производства AstraZeneca. Глава Минздрава заявила, что препарат – безопасный, и она готова дать пример медработникам и всем гражданам.
Отметим, что большинство граждан Грузии выступает против вакцинации от коронавируса, – свидетельствует опрос Национального демократического института США (NDI).
До конца недели в Грузию также должна поступить первая партия вакцины Pfizer (29 250 доз). Накануне стало известно, что с 25 марта, помимо медиков, привиться в Грузии смогут и лица старше 65-ти лет.
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