

Дело о «незаконной слежке»: Анна Долидзе требует признать ее потерпевшей

23.03.2021 18:15





Основатель «Движения за народ» Анна Долидзе обратилась к прокуратуре с требованием признать ее потерпевшей. Она озвучила данное требование после обнародования интервью экс-сотрудника спецслужб Иване [Вано] Гулашвили. В беседе с Mtavari Arkhi он заявил, что установил в квартире Долидзе аппаратуру для слежки.



Долидзе приветствует решение замглавы МВД Кахабера Сабанадзе уйти в отставку [Гулашвили назвал его своим непосредственным начальником — ред], но отметила, что следствие должно установить, кто был заказчиком:



«В заявлении Сабанадзе прямо говорится, что его [отставка] связана именно с этой информацией, чтобы он не мешал следствию. Это очень хороший шаг. Редкий случай, когда высокопоставленный чиновник сам ушел в отставку во время подобного скандала. Однако важно, чтобы следствие не остановилось на Сабанадзе.



При существующей системе Сабанадзе был бы исполнителем. Поэтому важно узнать, кто является политическим заказчиком. Кто является тем политическим должностным лицом, кто поручил Сабанадзе осуществлять подобные факты, или же Сабанадзе, как минимум свидетель в этом деле, и сам принимал участие в создании подобной системы», — сказала Долидзе Netgazeti.



Долидзе считает, что необходимо опросить всех, то возглавлял правительство в период правления «Грузинской мечты», поскольку неясно, в какое время следили за ней и другими людьми.



Она также указывает на неточности в интервью Гулашвили. В частности Долидзе обратила внимание, что по словам Гулашвили аппаратура в ее дома была установлена в 2014 году, но тогда она не жила в Грузии. Однако, другие обстоятельства, в том числе описание ее квартиры совпадают с реальностью:



«К какому году это относится, мы не знаем. Он назвал 2014 год. Думаю, когда человек готовится к такой активности, надо перепроверить, что он говорит. В 2014 году я вообще не жила в Грузии, переехала в мае 2015 года. Мой велосипед, о котором говорится в этом интервью, был привезен осенью 2015 года, вместе с мебелью.



Когда точно это случилось, в бытность какого премьера мы не знаем. Гарибашвили ушел в отставку в декабре, вопросов много. Сколько длилась слежка, когда аппаратуру установили. На кого, повыше чем Сабанадзе, должно выйти следствие», — говорит Долидзе.



Она вспоминает, что после возвращения на родину занимала много высоких постов и никогда не была удобным властям служащим. Она не исключает, что Служба государственной безопасности (СГБ) могла начать слежку позже, например во время ее членства в Высшем совете юстиции:



«Про картины и квартиру все правда. Если он пришел [на интервью Mtavari Arkhi] в 2019, в то время я была очень активна, представляла проблему для суда и в том числе [правящей партии Грузинской] Мечты. Даже обращались к [президенту Саломе] Зурабишвили с просьбой отозвать меня из Совета. Поэтому я требую, чтобы всех премьеров, а не только Гарибашвили, опросили. Если эта система была создана, естественно, кто-то ее унаследовал. Когда я вернулась, занимала три высоких поста и всегда отличалась критикой.



Была заместителем министра обороны, кандидатом в судьи Верховного суда, парламентским секретарем президента Гиоргия Маргвелашвили и членом Высшего совета юстиции. В отличии от их судей, подобные мне всегда являются потенциальной проблемой для системы. Из моих выступлений было видно, что я независима. Соответственно, все это связано с этим», — сказала она Netgazeti.



Долидзе говорит, что каких-либо намеков на слежку не было. Она вспоминает лишь один случай, когда несколько лет назад ей сказали, что она замешана в коррупционных переговорах:



«Однажды, несколько лет назад, неформально пришли ко мне и на уровне слухов сказали, что я говорю с кем-то о коррупции. Это было настолько глупо. Посчитала, что хотели проверить мою реакцию и не стала воспринимать как серьезную информацию и предупреждение. Но всегда думала, что будет что-то похожее на то, как было в отношении других — нападки путем монтажа, фабрикации и др.», — заключила Долидзе.



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