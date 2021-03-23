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Капанадзе: ЕС пытается дать «Грузинской мечте» второй шанс


23.03.2021   18:17


Евросоюз (ЕС) пытается дать «Грузинской мечте» второй шанс. Посмотрим, хватит ли им благоразумия, чтобы опять не ввести процесс в тупик. Сейчас им придется изменить этот процесс, или кризис еще более углубится и со стороны ЕС будет соответствующая реакция, - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе по поводу повторного визита представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию.

По его словам, «Европейская Грузия» продолжит конструктивное участие в переговорах.

«Решения принимает Иванишвили, и ими может быть прислан любой аватар Иванишвили. Будет ли у переговоров результат, это полностью зависит от «Грузинской мечты». ЕС пытается дать им второй шанс. Посмотрим, хватит ли им благоразумия, чтобы опять не ввести процесс в тупик», - заявил Капанадзе.

Для справки, По информации президента Европейского совета Шарля Мишеля, его личный представитель Кристиан Даниэльсон прибудет в Грузию в конце недели. Как заявляет Мишель, пора сделать необходимые компромиссы. Вместе с тем, наапомним, что личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Он провел отдельные встречи с лидерами оппозиции и правящей команды. При его медиации состоялись переговоры между представителями власти и оппозиции, но процесс завершился без конкретных результатов. Кристиан Даниэльсон покинул Грузию 19 марта.

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