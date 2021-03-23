

Грузия и Украина примут участие в европейском исследовании наркозависимости

23.03.2021 18:23





18 марта стартовало общеевропейское исследование Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости. Грузия и Украина впервые примут участие в опросе в рамках проекта EU4Monitoring Drugs.



Цель исследования – помочь экспертам понять, как часто и какие наркотики употребляют в Европе. Это поможет сформировать будущую антинаркотическую политику.



Добровольный анонимный опрос будет проводиться в 31 стране на 28 языках. Центр будет опрашивать людей старше 18 лет, употреблявших наркотики.



Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании запустил трехлетний проект EU4Monitoring Drugs в январе 2019 года. Он помогает странам Восточного партнёрства выявлять и реагировать на угрозы, которые наркотики несут здоровью и безопасности.



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