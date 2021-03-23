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Европейская Комиссия одобрила новый инструмент «Глобальная Европа»


23.03.2021   18:33


Европейская Комиссия одобрила "Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества - Глобальная Европа" (NDICI) на 2021-2027 годы. Новый инструмент с бюджетом 79,5 млрд евро будет охватывать сотрудничество Европейского Союза со всеми странами, которые не входят в ЕС.

"Глобальная Европа" будет поддерживать страны, которые преодолевают долгосрочные проблемы развития и будет способствовать достижению международных обязательств и целей, намеченных Европейским Союзом. Он объединяет несколько существующих инструментов внешнего финансирования в рамках бюджета ЕС.

На прошлой неделе Европейский парламент и Совет утвердили текст инструмента.

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