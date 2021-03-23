

В зоне оползня в Тбилиси будет установлена специальная система мониторинга

23.03.2021 19:15





В тбилисском районе Вашлиджвари, в зоне оползня для дополнительной безопасности будет установлена специальная система мониторинга. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани. Он отметил, что процесс исследования на месте будет продолжаться, – передаёт Общественный вещатель.



По словам Бенделиани, вчера в мэрии прошло заседание рабочей группы. На встрече обсудили оползневые процессы близ улицы Мачавариани. Бенделиани говорит, что на встрече присутствовали специалисты в соответствующих областях из различных ведомств, а также немецкие инженеры-геологи.



«На встрече мы рассмотрели все вопросы, связанные с путями решения текущих процессов. Мы также договорились, что на следующем заседании рабочей группы у нас уже будут конкретные исходные данные о работе, которую предстоит проделать в будущем. Предварительные данные исследования рабочей группы будут доступны к концу недели. Коммуникация с местным населением продолжается. Ограничения, которые были у нас на прилегающей территории, остаются в силе. Я хочу призвать всех соблюдать эти правила», – заявил Ираклий Бенделиани.



На прошлой неделе в сети появились сделанные с дрона фотографии местности, на которых видны глубокие трещины в холме. Фотографии вызвали большой общественный интерес и обеспокоенность. К изучению оползневой зоны уже подключились немецкие специалисты.





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