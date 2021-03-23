

Тикарадзе: Вакцина «Пфайзер» должна поступить в Грузию завтра

23.03.2021 19:29





По информации министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикардзе, вакцина «Пфайзер» начнет поступать в Грузию с завтрашнего дня.



Как пояснила Тикарадзе журналистам, вместе с медперсоналом вакциной будут привиты все те лица, на которых координационный совет выдал разрешение.



«Некоторое время назад нам стало известно, что вакцина «Пфайзер» должна поступить в Грузию завтра. Первой локацией будет Национальный центр контроля заболеваний, куда ее транспортируют. Потом произойдет распределение во все те центры, где люди будут прививаться вакциной «Пфайзер». Она будет доступна как для медперсонала, так и для всех тех групп, которые вчера были названы координационным советом», - отметила Тикарадзе.



Для справки, в Грузии вакцинация от коронавируса вакциной «АстраЗенека» началась 15 марта.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





