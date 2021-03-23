

Гахария вместо Иванишвили: популярная Facebook-страница поменяла название

23.03.2021 19:32





Популярная страница в социальной сети Facebook, поддерживающая Бидзину Иванишвили, изменила название и теперь вместо Bidzina Ivanishvili & Media называется Gakharia & Media.



Страница Bidzina Ivanishvili & Media зарегистрирована в Facebook в 2011 году и была связана с партией «Грузинская мечта». Аккаунт в основном публиковал фотографии и мнения представителей «Грузинской мечты», партийные рекламные плакаты, а также видеообращения, письма, высказывания и интервью основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили. У страницы более 97 тысяч подписчиков, – пишет «Новости-Грузия».



По данным телекомпании «Имеди», администрированием страницы занимается Габриэл Цулая, возглавлявший в период премьерства Георгия Гахария департамент стратегических коммуникаций.



Перед изменением названия на странице было опубликовано следующее объявление: «Когда определенная часть общества указывает нам на общие ценности, неправдой является то, что якобы нас объединяет ненависть к одному человеку. Нет, господа. Мечтой Бидзины Иванишвили и всех его сторонников было то, чтобы в Грузии политические силы и СМИ имели возможность нести свою долю ответственности перед этой страной. Именно мы, свободные СМИ, должны создать такие медиастандарты, чтобы у наносящих ущерб стране политических сил и их медиасредств просто не было аудитории. Чтобы не вводить в заблуждение общественность меняется название нашей страницы, в котором не будет имени и фамилии Бидзины Иванишвили. Тут же отметим, что его роль в создании свободных СМИ в Грузии неоценима. Скоро мы вернемся с новостями, настало время правды!!!»



22 марта, перед тем как название страницы изменилось, там было размещено заявление Георгия Гахария, в котором бывший премьер сообщает о намерении вернуться в политику и обещает в ближайшее время рассказать общественности о своих планах.



Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.



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