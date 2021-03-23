

НПО: Власти Грузии угрожают активистам уголовным преследованием

23.03.2021 20:18





Неправительственные организации Грузии выступили с заявлением о событиях 21 марта в Марнеули. Напомним, что в тот день активисты Движения за Грузию вместе с местным населением демонстративно нарушили комендантский час [в правительстве данную ограничительную меру называют ограничением передвижения].



НПО заявляют, что вызовы активистов на допрос в рамках возбужденных из-за повторного нарушения комендантского часа уголовных дел вызывают подозрение, что власть угрожает гражданским активистам уголовным преследованием.



«То, что в большинстве случаев по этим делам следствие не шло и оно активировалось лишь после акции 21 марта вызывает легитимное подозрение, что правительство использует уголовные санкции как карательный механизм для подавления протеста граждан.



Мы не раз отмечали, что под предлогом защиты общественного здравоохранения правительство, в противовес Конституции пытается ограничить свободу выражения. Этот случай особенно тревожный, поскольку мы имеем дело с ограничением физической свободы граждан и угрозой уголовной ответственности», — считают подписавшие заявление организации.



Они также отмечают, что активисты решили провести акцию после отказа правительства удовлетворить просьбу этнических азербайджанцев об отмене ограничения на передвижение на одну ночь в связи с празднованием Новруз-Байрама.



«Считаем, что данное решение является непоследовательным и больше — дискриминационным по отношению к этническим меньшинствам. Правительство могло допустить исключение, особенно учитывая то, что запланировано смягчение регуляций в связи с футбольным матчем 28 марта и ограничения были сняты, например, 1 января. Следует подчеркнуть, что правительство проявило дискриминационный подход и раньше, когда отменило ограничение на передвижение в день празднования рождества Грузинской православной церковью (ГПЦ) 7 января, но не сделала подобный шаг 25 декабря.



К сожалению, правительство продолжает дискриминационно обращаться к меньшинствам, но еще более возмутительным тот факт, что на их протест [правительство] угрожает уголовным преследованием», — заявляют организации.



Они призывают власть не выходить за конституционные рамки, прекратить неравное обращение с гражданами и не использовать уголовные механизмы против активистов из-за выражения протеста.



Заявление подписывают:



«Демократическая инициатива Грузии» (GDI)



«Фонд Открытое Общество» (OSGF)



«Фонд развития медиа» (MDF)



«Сапари»



«Институт толерантности и разнообразия» (TDI)



«Центр исследования экономической политики» (EPRC)



«Институт демократии и безопасного развития» (IDSD)



«Центр прав человека» (HRC)



«Международная прозрачность — Грузия» (TI Georgia)



«Права — Грузия»



«Институт исследования демократии» (DRI)



«Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED)



«Инициатива за реабилитацию уязвимых групп» (RIVG)



«Атлантический совет Грузии»



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