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Верхний Ларс открыли для легковых автомобилей
23.03.2021 21:27
На участке в направлении границы Грузии с Россией восстановлено движение легковых автомобилей. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
В то же время на отрезке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.
Движение на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме. Следит за соблюдением указанного режима патрульная полиция, передает "Sputnik Грузия".
Напомним, что Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.
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