

Верхний Ларс открыли для легковых автомобилей

23.03.2021 21:27





На участке в направлении границы Грузии с Россией восстановлено движение легковых автомобилей. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионов Грузии.



В то же время на отрезке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.



Движение на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме. Следит за соблюдением указанного режима патрульная полиция, передает "Sputnik Грузия".



Напомним, что Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.



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