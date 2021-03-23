

Бокучава: В «Грузинской мечте» готовы лишь к косметическим изменениям

23.03.2021 22:38





«Грузинская мечта» зафиксировала жесткость, дошедшую до безумия настолько, что опрокинула стол переговоров, - об этом заявила одна из лидеров «Национального движения» Тина Бокучава в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



По ее словам «Грузинская мечта» готова лишь к косметическим изменениям, чтобы пустить пыль в глаза общества и международных партнеров.



«По правде говоря, у меня было ощущение, что «Грузинская мечта» уступит кое-то, в том числе тему амнистии, которая уладила бы тему политзаключенных, а потом бы поборолась за другие вопросы и этим возможно внесла в оппозицию какую-то разноголосицу во мнениях.



Они готовы лишь к косметическим изменениям, которыми пустят пыль в глаза общества и международных партнеров, и вылезут с помощью этой уловки, говоря по терминологии Бидзины Иванишвили, посредством этого трюка, однако мы не хотим участвовать в этом «трюкачестве», - заявила Бокучава.



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