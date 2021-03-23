

Пограничник не впустил в Грузию гражданку Туркмении — инцидент расследует МВД

23.03.2021 22:47





Генеральная инспекция МВД Грузии начала официальное служебное расследование инцидента в Тбилисском аэропорту, во время которого пограничник оскорбил гражданку Туркменистана, прибывшую в Грузию из Турции — он косвенно обвинил ее в занятии проституцией.



Женщина утверждает, что является бенефициаром государственной программы «Работай из Грузии», которая рассчитана на иностранцев, работающих удаленно, доход которых составляет не ниже 2 тысяч долларов в месяц. Какое-то время она жила в Грузии, а затем выехала из страны.



С тех пор ее не впустили в Грузию уже два раза — сначала это произошло 12 февраля, когда пограничники отправили ее обратно без объяснения конкретной причины, указав в документе «другое». Все это повторилось в аэропорту и сегодня утром, на этот раз свой разговор с грузинским пограничником гражданка записала на телефон.



Запись попала в социальные сети и вызвала сотни негативных комментариев пользователей с требованием разобраться в инциденте.



Ситуацию женщина описала и в беседе с грузинскими СМИ, однако пожелала не называть свое имя. Она утверждает, что оформила все необходимые документы для въезда в Грузию еще в феврале. Кроме того, сейчас она имеет право на въезд в Грузию как гражданка Туркменистана, так как воздушное сообщение с этой страной возобновлено.



«Я представила на границе негативный ПЦР-тест, а также адрес дома, где должна была жить; показала обратный билет, который у меня тоже был… Несмотря на это, пограничники потребовали у меня бронь гостиницы, которой у меня не было. Объяснила, что я не в первый раз приезжаю в страну и до сих пор предъявление гостиничной брони не было в списке обязательных документов.



Через некоторое время мне сказали, что меня отправляют обратно, как и в прошлый раз, без объяснения конкретной причины. Более того, меня оскорбили», — сказала гражданка Туркменистана.



В МВД официально подтвердили, что гражданке Туркменистана было отказано во въезде в Грузию на основании подпункта «и» статьи 11 Закона Грузии «Об иностранцах и лицах без гражданства». В статье отмечается, что иностранцам может быть отказано в выдаче визы Грузии или въезде в Грузию «в том числе и в других случаях, предусмотренных законодательством Грузии».





Беседа выдворенной из Тбилиси гражданки в аэропорту с грузинским пограничником велась на английском языке. Женщина только один раз обратилась к нему на русском.



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