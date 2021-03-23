

Столтенберг: НАТО обсуждает, как еще больше укрепить партнерство с Грузией и Украиной

23.03.2021 23:12





«НАТО укрепил сотрудничество с ценными партнерами — Грузией и Украиной. Мы обсуждаем, как еще больше укрепить это партнерство», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.



«НАТО увеличил свое присутствие в Черноморском регионе, и три страны — Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, а две — Украина и Грузия — партнерами НАТО. Мы увеличили наше представительство на суше, на море и в воздухе, но мы также укрепили сотрудничество с близкими и очень ценными партнерами — Грузией и Украиной. Мы продолжим делать это и обсуждаем, как еще больше укрепить партнерство, как в плане политической, так практической поддержки.



Мы также приветствуем тот факт, что и Украина, и Грузия оказывают поддержку в различных миссиях и операциях НАТО. Ключевой посыл, который также является частью стратегии НАТО на период до 2030 года, заключается в том, что еще мы можем сделать для укрепления нашего партнерства с нашими соседями, так как в наших лучших интересах, чтобы наши соседи были стабильными и процветающими. Украина и Грузия претендуют на членство в НАТО. Мы поддерживаем осуществление их реформ, чтобы они могли продолжить евроатлантический путь», — заявил Йенс Столтенберг.





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