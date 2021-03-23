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Сенатор Шахин: Настоящая демократия несет ответственность за благополучие своего народа
23.03.2021 23:35
Комитет Сената США по международным отношениям проводит слушания о состоянии демократии в Грузии.
Председатель подкомитета Джин Шахин. В своем выступлении сенатор призвал власти Грузии к укреплению демократических институтов страны.
По её словам, Россия рада хаосу в Грузии.
«Мы знаем, что настоящая демократия должна нести ответственность за благополучие своего народа, но успешная демократия также нуждается в функциональности и удовлетворении потребностей своих граждан.
Сейчас, из-за тупика в Грузии, единственная сторона, которая остается в выигрыше - это Россия. Россия радуется беспорядкам и хаосу. Каждый день, когда оппозиционеры сидят в тюрьме - это победа России. Каждый день, когда грузинский парламент пуст, это губительно для грузинского народа и является победой для России», - заявила Шахин.
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