

Сенатор Шахин: Настоящая демократия несет ответственность за благополучие своего народа

23.03.2021 23:35





Комитет Сената США по международным отношениям проводит слушания о состоянии демократии в Грузии.



Председатель подкомитета Джин Шахин. В своем выступлении сенатор призвал власти Грузии к укреплению демократических институтов страны.



По её словам, Россия рада хаосу в Грузии.



«Мы знаем, что настоящая демократия должна нести ответственность за благополучие своего народа, но успешная демократия также нуждается в функциональности и удовлетворении потребностей своих граждан.



Сейчас, из-за тупика в Грузии, единственная сторона, которая остается в выигрыше - это Россия. Россия радуется беспорядкам и хаосу. Каждый день, когда оппозиционеры сидят в тюрьме - это победа России. Каждый день, когда грузинский парламент пуст, это губительно для грузинского народа и является победой для России», - заявила Шахин.



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