

Угулава: В ЕС сделают все, чтобы спасти свою политическую репутацию

24.03.2021 09:01





Помимо политического кризиса у нас и моральный кризис, поэтому-то и более глубок этот кризис, который механически,заталкиванием-незаталкиванием в парламент не уладить, - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



Как отметил Угулава, в такой обстановке вхождением оппозиции в парламент политический кризис не разрядится.



«Даниэльсон возвращается потому, что, наверное, надеется на благоразумие, которого он не увидел в рядах «Грузинской мечты» в первый раз. Во-вторых, есть независимые от нас вопросы, есть вопрос престижа. Давайте скажем так, что тяжелая ситуация и там, поскольку визит Борреля в Москву был полным фиаско и поэтому в ЕС и в Европарламенте полное согласие, что это было катастрофой для ЕС, пощечиной, очень большим оскорблением и после этого маленькая Грузия, являющаяся стратегическим партнером, и президент Европейского совета лично начинает медиацию, но и тут провал – это же указывает на более глубокий кризис ЕС, поэтому, естественно, и они политики и сделают все для того, чтобы спасти свою политическую репутацию», - заявил Гиги Угулава.



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