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Джин Шахин: Призываю все стороны подумать об укреплении демократии в Грузии


24.03.2021   09:21


«Я удивлена и разочарована тем, что все партии допустили, что кризис в Грузии продолжается так долго. Я призываю все стороны отложить свои краткосрочные политические интересы и подумать об укреплении демократии в Грузии», — заявила сенатор Джин Шахин на заседании подкомитета Сената США по Европе и сотрудничества региональной безопасности, где обсуждается вопрос Грузии.

По её словам, цель сегодняшних слушаний заключается в том, чтобы лучше понять, «как Соединенные Штаты могут поддержать демократическое урегулирование нынешнего политического противостояния в Грузии».

«Грузия прошла долгий путь за относительно короткий период времени, с чем, я думаю, все мы согласны. Её путь работы по формированию и созданию демократических институтов не всегда был правильным, хотя общая траектория была позитивной. Для меня было честью посетить Грузию с сенатором Ришем, где мы наблюдали за выборами 2012 года, в результате которых «Грузинская мечта» стала правящей партией. Эти выборы были примечательными с точки зрения мирной передачи власти, которая имеет решающее значение для любой демократии. Демократия в Грузии прошла испытания после выборов 2012 года, однако в целом она укрепилась и углубилась», — заявила сенатор.

Сенатор Шахин также обратила внимание на евроатлантический курс Грузии, отметив, что этот путь пользуется поддержкой обеих партий в Сенате.

«Мы знаем, что настоящая демократия должна отвечать воли народа, но успешная демократия также должна работать и отвечать потребностям своих граждан», — заявила Шахин.

По её словам, по оценке сегодняшней ситуации в Грузии, единственная сторона, которая побеждает — это Россия.

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