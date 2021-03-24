

Сенатор Джин Шахин: Недостаточно провести выборы, удовлетворяющие грани легитимности

24.03.2021 09:59





Недостаточно провести выборы, удовлетворяющие грани легитимности, демократические выборы должны иметь твердые механизмы для разрешения разногласий, механизмы, которые считаются справедливыми всеми участниками демократического процесса, - об этом сенатор Джин Шахин заявила в ходе обсуждения укрепления демократии в Грузии на заседании подкомитета по вопросам европейской и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената США.



Она назвала политическую ситуацию в Грузии критической и заявила, что ее разрешение либо вернет стране демократию, либо разрушит многолетние усилия Грузии.



«Цель сегодняшнего обсуждения – заслушать о нынешней ситуации в Грузии, чтобы лучше понять, как США могут поддержать демократический выход из существующего политического тупика. Грузия прошла длинный путь за сравнительно короткий период, с чем, я полагаю, все согласятся. Она работала над внедрением и усилением демократических институтов, путь к не всегда был верным, однако в целом траектория была действительно позитивной. Я имела честь отправиться в Грузию с сенатором Ришем в 2012 году для наблюдения за выборами, когда «Грузинская мечта» стала правящей партией. Эти выборы были ознаменованы мирной передачей власти, что имеет критическое значение для любой демократии и после этих выборов грузинская демократия укрепилась и углубилась. Грузия также выразила желание присоединиться к европейскому обществу, она укрепила свое желание стать членом НАТО, что я поддерживала и продолжаю поддерживать. И это именно тот путь, которого мы хотим для новых демократий, и в отношении этого в Сенате существует двухпартийная поддержка. Но, к сожалению, ситуация в Грузии критическая, ее разрешение либо вернет Грузию к пути демократии, либо разрушит многолетние усилия страны. Согласно отчету ОБСЕ, парламентские выборы 2020 года были, цитирую, «конкурентными и эффективно администрированными, несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса». Она также подчеркнула необходимость избирательной реформы, о чем я попросила правительство Грузии, чтобы она была проведена целенаправленно. Недостаточно провести выборы, удовлетворяющие грани легитимности, демократические выборы должны иметь твердые механизмы для разрешения разногласий, которые считаются справедливыми всеми участниками демократического процесса», - заявила сенатор Джин Шахин.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





