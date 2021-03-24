Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сенатор Джим Риш: США продолжат поддерживать свободную и демократическую Грузию


24.03.2021   10:10


Американский сенатор США Джим Риш пишет в социальной сети «Твиттер» о слушаниях по Грузии в подкомитете Сената по европейской и региональной безопасности.

Риш публикует заявления, сделанные им во время слушаний, и пишет, что Грузия сейчас переживает критический момент. Сенатор подчеркивает важность прекращения текущего кризиса и продолжения реформ.

«Грузия переживает критический момент. Ее политические лидеры должны договориться и положить конец текущему кризису и достичь соглашения о реформах для улучшения будущего страны. США будут продолжать поддерживать свободную и демократическую Грузию», — написал сенатор Джим Риш.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна