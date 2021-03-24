

Сенатор Джим Риш: США продолжат поддерживать свободную и демократическую Грузию

24.03.2021 10:10





Американский сенатор США Джим Риш пишет в социальной сети «Твиттер» о слушаниях по Грузии в подкомитете Сената по европейской и региональной безопасности.



Риш публикует заявления, сделанные им во время слушаний, и пишет, что Грузия сейчас переживает критический момент. Сенатор подчеркивает важность прекращения текущего кризиса и продолжения реформ.



«Грузия переживает критический момент. Ее политические лидеры должны договориться и положить конец текущему кризису и достичь соглашения о реформах для улучшения будущего страны. США будут продолжать поддерживать свободную и демократическую Грузию», — написал сенатор Джим Риш.





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