

Сенатор Рон Джонсон выступил с инициативой принять резолюцию по Грузии

24.03.2021 10:14





Сенатор-республиканец Рон Джонсон выступил с инициативой принять резолюцию по Грузии.



Обсуждая ситуацию в Грузии, Джонсон заявил: «Было бы хорошо, если бы Сенат принял резолюцию, призывающую стороны к соглашению».



«Резолюция Сената было бы потенциально важным посланием. В этой резолюции мы можем призвать политические партии в Грузии к соглашению и разрешить этот спор. Очевидно, разрешить этот спор непросто, и мы это понимаем, однако они должны сделать это. На них никто не может давить. Интересно, что обе партии ждут США, что мы выразим нашу волю в отношении той или иной стороны. Это похоже на случай с Сербией и Косово. Время от времени мы слышим такое. На самом деле все зависит от них самих. Так что я с удовольствием поработал бы над этой резолюцией», — отметил Рон Джонсон.





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