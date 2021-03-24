

Кара Макдональд: От лидеров и политических партий в Грузии зависит восстановление демократической репутации страны

24.03.2021 10:42





Мы призываем правительство Грузии выполнить рекомендации ОБСЕ в связи с избирательными реформами. Помощь правительства США поддерживает эту цель, — об этом заместитель помощника госсекретаря США Кара Макдональд заявила в Сенате США, где обсуждался вопрос о Грузии.



«Президент Байден четко заявил, что наши ценности будут играть центральную роль в нашей внешней политике. Эта повестка дня подразумевает укрепление демократии, противодействие ходу назад и защиту прав человека. Это наш лучший способ поддержать стабильность, процветание и евроатлантические устремления Грузии», — заявила Кара Макдональд.



Она также акцентировала внимание на вопросе политизации суда и призвала власти к реформе судебной системы.



«Политизация суда и широко считающееся политически мотивированное судебное преследование также способствуют уязвимости демократии и снижают устойчивость демократических институтов Грузии. Доминирование правящей партии в судебной системе включает непропорциональное влияние влиятельных судей на других судей и использование дисциплинарной системы, системы продвижения и назначения для оказания влияния на судей. Мы призываем к судебной реформе и наша помощь поддерживает развитие независимой, подотчетной и ориентированной на людей судебной системы», — заявила Кара Макдональд.



По ее словам, США будут интенсивно работать над укреплением демократических институтов и процессов в Грузии.



«Восстановление роли Грузии как региональной модели демократического развития становится все более и более необходимым. Мы будем интенсивно работать над укреплением ее демократических институтов и процессов. От лидеров и политических партий в Грузии зависит восстановление демократической репутации страны и завоевание доверия своих избирателей. Народ Грузии не заслуживает меньшего», — заявила Кара Макдональд.





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