

Ладо Кахадзе вакцинировался в прямом эфире

24.03.2021 11:58





Депутат от «Грузинской мечты» и врач Ладо Кахадзе сделал прививку от коронавируса в прямом эфире. Парламентарий вакцинировался препаратом AstraZeneca.



Кахадзе подчеркнул, что вакцина - это своего рода броня, которая защищает нас от вируса.



«Вакцинация - единственный путь борьбы с заболеванием, я вообще ничего не почувствовал, у меня не было местной реакции. Вакцинация - это броня. Даже если вирус попадет в организм человека, антитела уничтожат его. Еще раз призываю врачей и пожилых людей активнее проводить вакцинацию», - сказал Кахадзе.



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