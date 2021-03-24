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Ладо Кахадзе вакцинировался в прямом эфире
24.03.2021 11:58
Депутат от «Грузинской мечты» и врач Ладо Кахадзе сделал прививку от коронавируса в прямом эфире. Парламентарий вакцинировался препаратом AstraZeneca.
Кахадзе подчеркнул, что вакцина - это своего рода броня, которая защищает нас от вируса.
«Вакцинация - единственный путь борьбы с заболеванием, я вообще ничего не почувствовал, у меня не было местной реакции. Вакцинация - это броня. Даже если вирус попадет в организм человека, антитела уничтожат его. Еще раз призываю врачей и пожилых людей активнее проводить вакцинацию», - сказал Кахадзе.
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