

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли восемь пациентов

24.03.2021 12:09





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли восемь пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3722 человека.



Сегодня было выявлено 450 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 254 пациента.



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