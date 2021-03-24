

Представитель Госдепа США призвал грузинские партии «к трудному компромиссу»

24.03.2021 12:16

Новости-Грузия



предстоит проделать серьезную работу по укреплению демократии, считает заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент (George Kent).



«Чаяния грузинского народа требуют постоянных усилий для продвижения в укреплении институциональной целостности и включении демократических, евроатлантических норм в политические правила игры», — заявил Кент на слушаниях в Сенате по вопросу политического кризиса в Грузии.



Он подчеркнул, что «в условиях пандемии и тяжелой экономической ситуации мы не можем упускать из виду тот факт, что грузинский народ страдает, а неспособность политиков принять решения не улучшает эту ситуацию».



По его словам, «хотя нынешний политический тупик начался после конкурентных, но процедурно несовершенных парламентских выборов в 2020 году, корни кризиса предшествовали выборам».



Кент напомнил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оценила первый тур парламентских выборов как «конкурентный при соблюдении основных свобод». В то же время ОБСЕ отметила, что «стирание границ между правящей партией и государством снизило доверие общества к некоторым аспектам процесса».



«К сожалению, большинство членов оппозиции бойкотировали новый парламент, хотя опросы, в том числе проведенные Национальным демократическим институтом и Международным республиканским институтом, показывают, что большинство грузин, проголосовавших за оппозицию, хотят, чтобы избранные депутаты заняли свои места», сказал представитель Госдепартамента.



В своем выступлении Кент отметил, что кризис усугубил арест лидера оппозиции Ники Мелия 23 февраля – за неуплату залога, назначенного по делу об организации насилия во время протестной акции в июне 2019 года.



И правящая партия «Грузинская мечта», и оппозиция не воспользовались возможностями для деэскалации, сказал Кент.



Арест Мелия стал опасным моментом для евроатлантических устремлений Грузии и шагом назад для грузинской демократии, считает представитель Госдепа.



По словам Кента, в Госдепартаменте полагают, что «нынешний тупик в Тбилиси проистекает из многолетних реалий в избирательной и судебной системах, в том числе из-за отсутствия доверия к судебной системе для обеспечения надлежащих правовых процедур».



Это, по его словам, «демонстрирует необходимость дополнительных реформ для укрепления верховенства закона, независимости судебной системы, соблюдения демократических норм и избирательных процессов».



«Мы призываем грузинские партии пойти на трудные компромиссы, чтобы положить конец политическому кризису… «, заявил представитель Госдепартамента.



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