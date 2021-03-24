

Трудоустроиться на 350 вакансий в Германии желают 97 436 граждан Грузии

24.03.2021 12:31





Трудоустроиться в Германии хотят уже 97 436 граждан Грузии. Как сообщили "IPN" в Государственном агентстве содействия занятости, ведется прием заявок на временное легальное трудоустройство в Германии.



На данном этапе немецкой стороной предоставлено до 350 вакансий. Регистрация на специальном портале началась 15 февраля. В начале апреля станет известно конкретное количество отобранных кандидатов.



Для справки, временная сезонная занятость осуществляется в рамках соглашения между Грузией и Германией. Возможно трудоустройство на сезонных работах в сельскохозяйственном секторе, что предполагает сбор различного сезонного урожая.



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