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Трудоустроиться на 350 вакансий в Германии желают 97 436 граждан Грузии


24.03.2021   12:31


Трудоустроиться в Германии хотят уже 97 436 граждан Грузии. Как сообщили "IPN" в Государственном агентстве содействия занятости, ведется прием заявок на временное легальное трудоустройство в Германии.

На данном этапе немецкой стороной предоставлено до 350 вакансий. Регистрация на специальном портале началась 15 февраля. В начале апреля станет известно конкретное количество отобранных кандидатов.

Для справки, временная сезонная занятость осуществляется в рамках соглашения между Грузией и Германией. Возможно трудоустройство на сезонных работах в сельскохозяйственном секторе, что предполагает сбор различного сезонного урожая.

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