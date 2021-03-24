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Сабанадзе: Все наши лидеры заявляют, что они проевропейские, но недостаточно говорить об этом, необходимо делать


24.03.2021   12:32


Все наши лидеры заявляют, что они проевропейские, но недостаточно говорить об этом, необходимо делать, - об этом бывший посол Грузии в Евросоюзе Натали Сабанадзе заявила в беседе с французской газетой Le Monde.

В этом же интервью Сабанадзе рассказала, что в последние недели у нее были разногласия с правительством Грузии.

Примечательно, что спустя некоторое время Натали Сабанадзе в соцсети пояснила заявление, сделанное в беседе с Le Monde. Она пишет, что в статье говорит обо всем политическом классе, и «чрезмерная политизация ее позиции неуместна».

«Моим решением было зафиксировать личную позицию, чрезмерно политизировать ее неуместно. В этой статье говорится о политических лидерах, всем политическом классе, который имеет проевропейскую ориентацию, но, ожидается, что будет европейским в своих действиях или решениях», - написала Сабанадзе.

Напомним, посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Натали Сабанадзе покинула должность главы миссии Грузии в ЕС 21 марта. Об этом она сообщила в соцсети.

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