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Мэр Тбилиси: некоторые СМИ распространяют дезинформацию по оползню в Вашлиджвари
24.03.2021 12:36
Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал ситуацию в Вашлиджвари, где недавно был зафиксирован оползневый процесс.
Он заявил, что некоторые СМИ и граждане распространяют дезинформацию об оползне.
«Хочу еще раз ответить на оползень в окрестностях Вашлиджвари. К сожалению, примечательно, что некоторые отдельные СМИ намеренно распространяют дезинформацию и сознательно сеют панику, что плохо. Я хочу призвать СМИ воздерживаться от распространения ложной информации», — сказал Каладзе.
По его словам, часть СМИ апеллировала к тому, что мэрия скрывала эту проблему или вообще не знала о ней, что не соответствует действительности. Каладзе поясняет, что эта информация доступна всем на сайте Архитектурной службы (tas.ge ).
«Это касается не только территории вокруг Вашлиджвари, к сожалению, у нас в городе больше оползней, что официально публикуется и указывается в этой связи. Это была неправильная и неверная информация, распространяемая отдельными СМИ», — добавил он.
Мэр Тбилиси добавляет, что, как только возникла угроза, мэрия заблокировала улицу Мачавариани и сформировала группу экспертов из государственной сферы.
По словам Каладзе, на данном этапе ведутся проектно-изыскательские работы, и решение о принимаемых мерах будет известно до конца недели.
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