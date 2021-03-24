

Мэр Тбилиси: некоторые СМИ распространяют дезинформацию по оползню в Вашлиджвари

24.03.2021 12:36





Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал ситуацию в Вашлиджвари, где недавно был зафиксирован оползневый процесс.



Он заявил, что некоторые СМИ и граждане распространяют дезинформацию об оползне.



«Хочу еще раз ответить на оползень в окрестностях Вашлиджвари. К сожалению, примечательно, что некоторые отдельные СМИ намеренно распространяют дезинформацию и сознательно сеют панику, что плохо. Я хочу призвать СМИ воздерживаться от распространения ложной информации», — сказал Каладзе.



По его словам, часть СМИ апеллировала к тому, что мэрия скрывала эту проблему или вообще не знала о ней, что не соответствует действительности. Каладзе поясняет, что эта информация доступна всем на сайте Архитектурной службы (tas.ge ).



«Это касается не только территории вокруг Вашлиджвари, к сожалению, у нас в городе больше оползней, что официально публикуется и указывается в этой связи. Это была неправильная и неверная информация, распространяемая отдельными СМИ», — добавил он.



Мэр Тбилиси добавляет, что, как только возникла угроза, мэрия заблокировала улицу Мачавариани и сформировала группу экспертов из государственной сферы.



По словам Каладзе, на данном этапе ведутся проектно-изыскательские работы, и решение о принимаемых мерах будет известно до конца недели.



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