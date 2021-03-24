

Госдума РФ затягивает петлю на шее религиозных организаций

24.03.2021 12:45





Госдума приняла во втором чтении два законопроекта — об изменениях правового регулирования деятельности религиозных объединений и НКО-иноагентов. Профильный Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений доработал законопроекты в оперативном порядке, что сделано возможным их скорейшее принятие.



Как отметил глава Комитета Сергей Гаврилов, «запрет на руководство и участие в религиозных группах лицам, имеющим отношение к экстремистской деятельности, а также к финансированию терроризма, продиктован необходимостью обеспечения защиты нашего государства от внешнего вмешательства».



Парламентарий считает важным нововведение о запрете свободного выхода религиозных организаций из структуры централизованной религиозных организаций. «Религиозные организации получат возможность выходить из нее только, если это определено уставом централизованной религиозной организации и соответствуют ее внутренним установлениям. Это положительно скажется на стабилизации структур централизованных религиозных организаций, предохранит их от расколов организаций и сократит количество имущественных споров», — пояснил Сергей Гаврилов.



Депутат напомнил о том, что коммерческие организации и НКО, деятельность которых не связана с религиозными организациями, будут лишены возможности указывать на вероисповедание в своих наименованиях. По словам Сергея Гаврилова, «такое право предоставляется исключительно общественным организациям и движениям при наличии согласия централизованной религиозной организации». Вызвавшее общественный резонанс положение об обязательном получении дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителями и религиозным персоналом, по словам главы Комитета, было доработано при участии российских религиозных организаций.



«Получать профобразование и проходить аттестацию будут священнослужители, получившие образование за рубежом, впервые приступающие к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, к миссионерской или преподавательской деятельности в России.



Нововведение не коснётся священнослужителей осуществляющих преподавательскую деятельность в настоящий момент. Данные изменения направлены на защиту духовного суверенитета России», — пояснил Сергей Гаврилов. Изменения коснутся деятельности НКО-иноагентов.



«Будет перекрыта „лазейка“, используемая для ухода от признания иноагентами российских НКО, получающих иностранное финансирование от принадлежащих иностранцам российских юрлиц. Будет введен дополнительный контроль за планированием деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций». «Важным вопросом для нас, особенно в условиях внешних посягательств на внутренние дела государства, является укрепление мер по защите духовного и политического суверенитета России», — сказал Сергей Гаврилов.



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