

ЕС готовит ограничения для экспорта вакцины AstraZeneca

24.03.2021 13:05





На фоне нехватки вакцины от коронавируса в странах ЕС и споров вокруг поставок британско-шведского производителя AstraZeneca Еврокомиссия планирует ввести запрет на экспорт доз препарата, которые производятся на территории ЕС, сообщает dw.com.



"Мы будем действовать", - заявила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина во вторник, 23 марта, на слушаниях в Европарламенте. Спикер Еврокомиссии объявил о том, что в среду, 24 марта, существующий механизм контроля за вакцинами будет пересмотрен.



Согласно проекту, имеющемуся в распоряжении новостного агентства AFP, Еврокомиссия намерена ужесточить условия для экспорта доз препарата в страны, которые сами производят вакцину от коронавируса или чье население уже в значительной степени привито.



При этом в Евросоюзе не хотят блокировать экспорт препаратов, произведенных другими компаниями, ссылаясь на то, что Biontech / Pfizer и Moderna выполняют свои обязательства по поставкам вакцины в страны ЕС.



Как отмечает AFP, в центре дебатов об экспортных ограничениях сейчас завод в Нидерландах, который скоро начнет производство вакцины AstraZeneca. Требования на будущую продукцию этого завода уже предъявили ЕС и Великобритания.



Представитель правительства Нидерландов высказался за компромисс с Великобританией. По его словам, запрет на экспорт будет "проигрышным сценарием". Однако, по его словам, Гаага последует решению Еврокомиссии и, при необходимости, обеспечит соблюдение запрета на экспорт.



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