

TDI призывает прокуратуру Грузии расследовать дело Вагифа Акперова

24.03.2021 14:09





Неправительственная организация «Институт толерантности и многообразия» (TDI) публикует заявление в котором призывает Генеральную прокуратуру Грузии признать бывшего руководителя Управления мусульман Грузии, шейха Вагифа Акперова пострадавшим и тщательно и объективно расследовать его дело.



«21 марта 2021 года, согласно интервью бывшего сотрудника Службы госбезопасности Иване Гулашвили, вышедшему в эфире программы постфактум Post Factum (по данным телеканала, интервью записано 24 ноября 2019 года), вирусный файл был тайно установлен на компьютер Вагифа Акперова для скрытого наблюдения (аудио-видеонаблюдение). По словам Гулашвили, это оперативное задание он получил от Николоза Шарадзе, бывшего высокопоставленного сотрудника департамента конституционной безопасности при МВД, который в настоящее время возглавляет пограничную полицию МВД.



Вагиф Акперов, интересы которого защищает TDI, является мусульманским священнослужителем с 1996 года. Он участвовал в различных форматах межрелигиозного диалога, а также активно участвовал в общественной жизни. С 2011 года Вагиф Акперов занимал должность шейха и служил в мечети Джума в центре Тбилиси.



В 2012 году после смены правительства государство оказывало на него давление и начало жестко вмешиваться в деятельность Мусульманской общины», — пишет организация.



Согласно заявлению, 27 декабря 2013 года шейха вызвали в одно из зданий МВД, где его пытались шантажировать, требуя написать заявление об отставке.



27 апреля 2016 года по просьбе Вагифа Акперова и Народного защитника Грузии, прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями (подпункт «Г» третьей части статьи 333). Тем не менее, за пять лет не были приняты соответствующие меры для эффективного проведения расследования, говорят в TDI.



«Институт толерантности и многообразия» подчеркивает, что на бывшего руководителя Управления мусульман Грузии оказывалось давление со стороны должностных лиц.



«Дело Вагифа Акперова является ярким примером дискриминационной религиозной политики правительства. Подход правительства заключается не в защите свободы вероисповедания и прав религиозных общин, а в осуществлении контроля над недоминантными религиозными группами», — пишет TDI.



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