

Тамар Габуния: Следующая возрастная группа для вакцинации будет старше 55 лет

24.03.2021 14:35





«Следующая возрастная группа для вакцинации будет старше 55 лет. Конечно, мы не можем позволить себе роскошь, чтобы вакцина, за которую борется весь мир, осталась неиспользованной», — заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



По словам Габуния, в случае низкой активности, зарегистрироваться смогут и лица старше 55 лет.



«Таким образом, как только мы увидим, что активность недостаточно высока, регистрация будет открыта для лиц старше 55 лет. Мировые данные показывают, что 30% населения — это число, которое хочет пройти вакцинацию. У нас очень низкий показатель, хотя потенциал быстрого усвоения вакцины все еще существует. Возможно, 100 доз будут выделены для знаменитых людей любой возрастной группы, это требует хорошего планирования и участия общественности», — заявила Габуния.





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