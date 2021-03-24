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Тамар Габуния: Следующая возрастная группа для вакцинации будет старше 55 лет
24.03.2021 14:35
«Следующая возрастная группа для вакцинации будет старше 55 лет. Конечно, мы не можем позволить себе роскошь, чтобы вакцина, за которую борется весь мир, осталась неиспользованной», — заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По словам Габуния, в случае низкой активности, зарегистрироваться смогут и лица старше 55 лет.
«Таким образом, как только мы увидим, что активность недостаточно высока, регистрация будет открыта для лиц старше 55 лет. Мировые данные показывают, что 30% населения — это число, которое хочет пройти вакцинацию. У нас очень низкий показатель, хотя потенциал быстрого усвоения вакцины все еще существует. Возможно, 100 доз будут выделены для знаменитых людей любой возрастной группы, это требует хорошего планирования и участия общественности», — заявила Габуния.
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