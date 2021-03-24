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«Граждане» требуют рассмотрения вопроса о процентной ставке по банковским кредитам для пенсионеров
24.03.2021 15:00
Партия «Граждане» требует созыва заседания парламентского финансового комитета, где темой обсуждения будет установленный процент за заранее взятую пенсию.
Как заявил на пресс-конференции оппозиционный депутат Алеко Элисашвили, в этот формат следует пригласить представителей Национального банка Грузии, Министерства здравоохранения и «Либерти банка».
По словам депутата, в стране 800 тысяч пенсионеров, половина из которых взяли пенсию заранее, в обмен на что им приходится выплачивать 36%.
«В Грузии банк взимает аномально высокий процент у наиболее уязвимых слоев населения — 36%. Почти половина пенсионеров имеет долговые обязательства перед банками. Мы глубоко убеждены в том, что это абсолютно несправедливо завышенный процент для ограбления наиболее уязвимых слоев населения», — заявил Элисашвили.
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