

«Граждане» требуют рассмотрения вопроса о процентной ставке по банковским кредитам для пенсионеров

24.03.2021 15:00





Партия «Граждане» требует созыва заседания парламентского финансового комитета, где темой обсуждения будет установленный процент за заранее взятую пенсию.



Как заявил на пресс-конференции оппозиционный депутат Алеко Элисашвили, в этот формат следует пригласить представителей Национального банка Грузии, Министерства здравоохранения и «Либерти банка».



По словам депутата, в стране 800 тысяч пенсионеров, половина из которых взяли пенсию заранее, в обмен на что им приходится выплачивать 36%.



«В Грузии банк взимает аномально высокий процент у наиболее уязвимых слоев населения — 36%. Почти половина пенсионеров имеет долговые обязательства перед банками. Мы глубоко убеждены в том, что это абсолютно несправедливо завышенный процент для ограбления наиболее уязвимых слоев населения», — заявил Элисашвили.





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