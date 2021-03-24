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Глава Минздрава Грузии заявила о возможном ужесточении ковид-ограничений


24.03.2021   15:01


По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, в соответствующих ведомствах обсуждают вопрос ужесточения ограничений. Причиной этому стало ухудшение эпидемиологической ситуации в нескольких регионах страны, в том числе в Имерети, Гурии, а также в столице. Об этом Тикарадзе заявила в эфире телеканала «Имеди».

«На этом этапе это регионы Имеретия, Гурия и, между прочим, Тбилиси, где самая большая мобильность. Показатель выявляемости коронавируса на этом этапе составляет 2.2%, а коэффициент распространения инфекции превышает 1. Это требует большой осторожности», — сказала Тикарадзе.

На вопрос журналиста, исключает ли Тикарадзе ужесточение ограничений, министр здравоохранения ответила, что не исключает.

При этом, по словам Тикарадзе, пандемия в Грузии будет считаться преодоленной, если будет привито 60% населения, что, по словам министра, предположительно произойдет к весне 2022 года.

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