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Госдума окончательно «обнулила» Путина
24.03.2021 16:32
Сергей Михеев
Госдума окончательно приняла поправки к Конституции РФ, по которым ныне действующий президент Владимир Путин сможет быть у власти еще 12 лет, до 2036 года, об этом сообщает «Эхо Москвы».
Новые поправки так же предполагают дополнительные требования к кандидату в президенты. В частности – кандидат в президенты России должен быть не моложе 35 лет, который постоянно проживает в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеет и никогда не имел ранее гражданство или вид на жительство иностранного государство. В этих требованиях есть одна оговорка – требования на счет постоянного проживания и наличие ранее гражданства другого государства не распространяется на жителей аннексированного, а затем и присоединенного к себе Россией территории Украины – Крыма.
Таким образом процесс «обнуления» завершен. Как продолжаться процессы, покажет время. Однако, с учетом ужесточения репрессивных механизмов против населения, которым вечное правление Путина не совсем по душе, ожидать чего-либо хорошего не приходиться.
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