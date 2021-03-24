

Венецианская комиссия сделала заявление в связи с проектом поправок в Избирательный кодекс Грузии

24.03.2021 17:00





Санкции в отношении политических партий, а не отдельных депутатов в виде 6-месячного прекращения финансирования в том случае, если они не присутствуют на большей части парламентских заседаний и сессий, воспринимаются непропорциональными и противоречат регламенту парламента, который уже четко и сбалансированно регулирует подобные вопросы, - об этом говорится в отчете Венецианской комиссии и ОБСЕ / БДИПЧ, который касается проекта изменений в Избирательном кодексе Грузии, органическом законе «О политических объединениях граждан» и регламенте парламента.



Как отмечается в заключении комиссии, непропорциональным воспринимается и вопрос об изменении регламента парламента, который в том же случае предусматривает удержание из заработной платы депутата. Как отмечает комиссия, это предложение, с большой вероятностью, будет противоречить Конституции Грузии, которая устанавливает необходимость оплаты депутатам.



«Наконец, в результате перечисленных изменений предлагаемые поправки к Избирательному кодексу нарушат равноправие политических партий – отказывая им в бесплатном эфирном времени, если они не получат государственное финансирование. Отказ в бесплатном эфирном времени для этих партий является непропорциональным и необоснованным, поскольку именно тем партиям требуется бесплатное эфирное время (для донесения своего голоса и программ до избирателей), которые имеют меньше финансирования», - говорится в заключении.



Как отмечает Венецианская комиссия, отказ в предоставлении бесплатного эфирного времени ограничит доступ к той информации, которая необходима избирателям для того, чтобы сделать информированный выбор. Кроме того, комиссия добавляет, что для достижения цели есть более пропорциональные пути.



«С точки зрения обеспечения надлежащего функционирования политического плюрализма и демократических институтов, Венецианская комиссия и БДИПЧ / ОБСЕ дают одну главную рекомендацию - пересмотреть вопрос принятия предложенных изменений», - говорится в заключении.



Для справки, законодательная инициатива, подготовленная «Грузинской мечтой», предусматривает приостановку / отмену государственного финансирования тех политических партий, которые не полностью осваивают парламентские мандаты.



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