

Экс-глава Управления мусульман Грузии обратился в прокуратуру

24.03.2021 17:38





Бывший руководитель Управления мусульман Грузии, шейх Вагиф Акперов в очередной раз обратился в прокуратуру Грузии с просьбой признать его потерпевшим и тщательно и объективно расследовать дело связанное с его отставкой.



Согласно информации озвученной в интервью бывшего сотрудника Службы госбезопасности Иване [Вано] Гулашвили, вышедшему в эфире программы постфактум Post Factum [по данным телеканала, интервью записано 24 ноября 2019 года], вирусный файл был тайно установлен на компьютер Вагифа Акперова для скрытого наблюдения [аудио-видеонаблюдение].



По словам Гулашвили, это оперативное задание он получил от Николоза Шарадзе, бывшего высокопоставленного сотрудника департамента конституционной безопасности при МВД, который в настоящее время возглавляет Пограничную полицию МВД.



«27 декабря 2013 года Вагиф Акперов был вызван в одно из зданий МВД Грузии (так называемое модульное здание), где, по словам Акперова, сотрудники МВД угрожали ему распространением личной информации и угрожали нанести ущерб его репутации, намекая на создание препятствий для членов семьи. Его попросили написать заявление об отставке, он прекратил посещать мечеть и не имел контактов с правозащитными организациями и СМИ.



После оказанного давления Акперов был вынужден написать заявление об отставке под диктовку представителей МВД, в т.н. «в модульном здании»», — говорится в заявлении Института толерантности и разнообразия (TDI).



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